Hannover (ots) -Für den Erfolg eines Unternehmens gibt es zwei entscheidende Faktoren: das richtige Business-Modell und eine solide Finanzplanung. Um schnell expandierenden Unternehmen eine gesunde Liquidität und nachhaltige Finanzstrukturen zu ermöglichen, bietet sich die RG Finance GmbH als externer Chief Financial Officer (CFO) an. Tim Krüger ist Head of Consulting bei der RG Finance und führt in dieser Funktion das erste Analysegespräch mit den Wachstumsunternehmen. Hier erfahren Sie, welche Aufgaben ein CFO übernimmt und weshalb es für ein Unternehmen von Vorteil ist, externes Know-how an Bord zu holen.Ein Unternehmen, das seine Gründungsphase hinter sich gelassen und vielleicht gerade die Grenze zum Umsatz von einer Million Euro übersprungen hat, befindet sich in einer komplexen und durchaus gefährlichen Lage: Es braucht Liquidität, um zu wachsen, und es braucht Wachstum für eine bessere Liquidität. Bei dieser Gratwanderung muss zudem die Rentabilität im Auge behalten werden, sonst droht ein jäher Absturz aus der bereits erreichten Höhe. Viele Unternehmer liegen in dieser Situation Nacht für Nacht wach und fragen sich, wie es um ihre finanzielle Reichweite bestellt ist. Sind die Fixkosten für die nächsten sechs Monate überhaupt gedeckt? "Irgendwann werden Gründerinnen und Gründer mit Problemen konfrontiert, derer sie sich zuvor nicht bewusst waren. Während sie bisher immer ihrer Vision gefolgt sind, müssen sie nun auch betriebswirtschaftliche Kennzahlen in ihre Entscheidungen einbeziehen. Dabei gilt: Wer keine verlässlichen Zahlen für eine gesunde Finanzplanung hat, kann sehr leicht daran scheitern", sagt Tim Krüger, Head of Consulting bei der RG Finance GmbH."Finanzplanung zählt zwar unweigerlich zu den Kernaufgaben eines jeden Unternehmens, Gründerinnen und Gründer können allerdings nicht in jedem Bereich Experte sein", so Tim Krüger weiter. "Es müssen Strukturen aufgebaut werden, die der Geschäftsleitung einen umfassenden Überblick über die finanzielle Lage gestatten. Ein externer Chief Financial Officer bietet die perfekte Lösung, wenn es mit dem Wachstum weitergehen soll." Die RG Finance GmbH unterstützt Wachstumsunternehmen als externer kaufmännischer Leiter bei allen Fragen rund um die Themen Finanzen und Strategie. Gründer und Geschäftsführer Robert Giebenrath hat dafür ein Team aus Finanzfachleuten um sich versammelt, das die Liquidität der Unternehmen langfristig sicherstellt. Tim Krüger ist als Head of Consulting übergeordnet für die Erstberatung zuständig und dient zudem als Schnittstelle für die laufende Kooperation. Seine Expertise basiert auf einem dualen Studium im Bankenwesen, einem MBA an der WHU sowie auf seiner langjährigen Tätigkeit im Spezialfinanzierungsbereich - seine daraus resultierende Erfahrung sowie seine breite Branchenkenntnis nutzt er heute, um seinen Kunden individuelle Lösungen für ihre Finanzplanung anzubieten. Die RG Finance GmbH begleitet aktuell mehr als 80 Wachstumsbetriebe und betreut dabei ein Umsatzvolumen von über 250 Millionen Euro.Wie die RG Finance GmbH als externer CFO agiert"Der Chief Financial Officer ist das Oberhaupt über das Reich der Zahlen", erklärt Tim Krüger. "Er strukturiert das Rechnungswesen, kümmert sich um das Controlling und entwirft die Finanzstrategie." Wer sich für die RG Finance GmbH als externen CFO entscheidet, bekommt gleich eine ganze Mannschaft von Finanzexperten, die gemeinsam für die Planung der Zahlen und die Überwachung der Liquidität sorgt. Die Experten leisten zudem eine umfassende zahlengestützte Beratung, wenn es um Fragen der Expansion geht. Das Ziel aller Aktivitäten besteht letztlich darin, den Wachstumsunternehmen den Sprung auf eine höhere Ebene zu ermöglichen. Der große Vorteil liegt für die Unternehmen auch darin, dass die RG Finance GmbH als externer CFO sofort einsatzfähig ist. Sie müssten das notwendige Know-how sonst mühsam aufbauen, was in der Regel mit einem großen Zeitaufwand, der Bindung interner Ressourcen und vielen Rückschlägen verbunden ist.Die RG Finance GmbH führt Strukturen und Prozesse für Rechnungswesen und Controlling ein, mit denen sich der Geschäftsführer einen leichten Überblick über die finanzielle Situation verschaffen kann. "Einigen mag es bekannt vorkommen: Man sichtet seine Kosten und Konten, die Finanzen sind in Excel abgebildet - mit unserem Tool fällt dieser Aufwand weg", erklärt Tim Krüger. Auf einem Finanz-Dashboard lassen sich alle relevanten Daten einfach ablesen - so wird die Steuerung des Unternehmens deutlich einfacher, weil komplexe Finanzberichte auf die wichtigsten Kennzahlen verdichtet werden und sich Risiken durch Plan-Ist-Vergleiche frühzeitig erkennen lassen. Die Finanzexperten der RG Finance GmbH stehen ihren Kunden außerdem in regelmäßigen Beratungsgesprächen zur Verfügung. Dabei dreht es sich meist um den systematischen Aufbau von Liquidität, um Finanzierungen oder auch um Mergers & Acquisitions.So läuft die Erstberatung mit Tim Krüger ab"Zu uns kommen Unternehmen, die beim Jahresumsatz zwischen einer und vierzig Millionen Euro liegen", erzählt Tim Krüger. "Mit uns wollen sie ihre Finanzplanung endlich auf eine solide Grundlage stellen - wie genau wir sie dabei unterstützen können, identifizieren wir vorab in einem intensiven analytischen Gespräch." In diesem dreht es sich um den Status quo und um sinnvolle Maßnahmen zur Verbesserung der Lage. Welche Risiken bestehen? Wie lässt sich der Wert des Unternehmens steigern? Tim Krüger stellt die Weichen in die richtige Richtung, während seine Kollegen im Anschluss für eine schnelle Umsetzung sorgen."Ich sehe immer wieder, dass Wachstumsunternehmen mit Liquiditätsengpässen und fehlender Rentabilität zu kämpfen haben", berichtet Tim Krüger. "Erst kürzlich hatte ich einen Fall, bei dem die Schwankungen so stark waren, dass es ums Überleben ging. Zusätzlich kamen auf das Unternehmen Steuernachzahlungen zu, die niemand bedacht hatte. Wir konnten mit kleinen Maßnahmen an verschiedenen Stellen ein vernünftiges Finanzpolster aufbauen, sodass heute die Fixkosten für die nächsten sechs Monate gesichert sind. Das Unternehmen kann sich nun wieder um sein Wachstum kümmern - und es steigert dabei seine Rentabilität."Sie führen ein Wachstumsunternehmen und suchen einen Partner, der Ihre Finanzplanung optimiert? 