Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE, beantwortet Fragen, die derzeit viele an den Finanzmärkten umtreiben. Sind die Aktienmärkte in den USA überbewertet? Es ist richtig, dass Aktien in den USA nach den Kursgewinnen der vergangenen Jahre hoch bewertet sind. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) im Aktienindex S&P 500 liegt aktuell bei 25,1 und damit über dem Mittelwert der Jahre ...

