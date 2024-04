Wenn diese Abwärtslücke offen bleibt von Sven Weisenhaus Wow, was für eine Wende am Aktienmarkt in den USA! Am (Oster-)Sonntag hatte ich den Lesern des Börsenbriefs "Target-Trend-CFD" im regelmäßigen Wochenupdate noch berichtet, wenn die Osterfeiertage vorbei sind, werde es einen ganzen Monat her sein, dass der Dow Jones einen Tagesverlust von gerade einmal 1 % hinnehmen musste. "Unglaublich! Was sonst alltäglich ist, findet derzeit wochenlang nicht statt", hieß es dazu. Und gestern schrieb ich ...

