Können Chinas Konjunktur und Aktienmarkt in diesem Jahr für eine positive Überraschung sorgen? Erinnert sei gleich am Anfang daran, dass das Wachstumsziel von 5 % in diesem Jahr, das Anfang März formuliert wurde, im Markt alles andere als Begeisterungsstürme auslöste. Denn immer noch wird die Stärke der chinesischen Volkswirtschaft an früheren Wachstumsraten vor 2020 gemessen.



Immerhin: Sollte es China tatsächlich schaffen, dieses Jahr um die 5 % zu wachsen, könnte sich nach den teils äußerst turbulenten und volatilen vergangenen Quartalen und Jahren zunehmend wieder ein belastbares Niveau etablieren, das angesichts der inzwischen erreichten Größe der chinesischen Volkswirtschaft auch als sehr robust beurteilt werden könnte mit entsprechenden Implikationen auch für den Aktienmarkt. Dieser steckt weiterhin in einem Abwärtstrend. Zuletzt konnte der Benchmark CSI 300 zwar erneut in Richtung seiner 200-Tage-Linie steigen. Doch ein Break steht vorerst noch aus.



Carsten Müller/Bernecker-Redaktion





