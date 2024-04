Der US-Elektroauto-Hersteller Rivian verzeichnete in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich weniger produzierte E-Fahrzeuge als im Vorquartal. Für das Gesamtjahr 2024 hält Rivian dennoch an seiner zuletzt ausgegebenen Produktionsprognose von 57.000 Fahrzeugen fest. Der US-Elektroautobauer hat im ersten Quartal exakt 13.980 Fahrzeuge produziert und 13.588 ausgeliefert. Während die Auslieferungen gegenüber dem Schlussquartal 2023 also nur um ...

