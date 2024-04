Ultium Cells, das Batteriezellen-Joint-Venture von General Motors und LG Energy Solution, hat die ersten Zellen aus dem Werk in Spring Hill im US-Bundesstaat Tennessee an GM geliefert. Zweieinhalb Jahre nach dem Spatenstich wurden die ersten Batteriezellen in Serienqualität hergestellt. Spring Hill ist nach dem Werk in Warren (Ohio), das 2022 die Produktion aufnahm, die zweite Batteriezellen-Fabrik von Ultium Cells, welche die reguläre Produktion ...

