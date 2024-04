© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Nach der Mega-Rallye der vergangenen Monate - satte 90 Prozent stehen auf Einjahressicht auf den Kurszetteln - glauben viele Analysten an weitere Kurszuwächse. Wie hoch hinaus kann es noch gehen?Bereits am Dienstag hatten die Kurse von Rüstungsfirmen Höchstwerte erreicht - und auch am Mittwoch könnte die Rallye weitergehen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg fordert eine verstärkte Beteiligung der Nato in der Unterstützung für die Ukraine. Insbesondere strebt er an, die Mitgliedsstaaten des Bündnisses dazu zu bewegen, der Ukraine militärische Hilfe im Wert von 100 Milliarden Euro für die nächsten fünf Jahre zuzusichern. Das Bankhaus Metzler hat außerdem das Kursziel für Rheinmetall um …