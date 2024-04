DexCom, ein Pionier in der Diabetes-Versorgungstechnologie, hat sich in der jüngsten Handelssitzung trotz eines leichten Rückgangs von 0,94% auf $136,65 standhaft gegen die Markttrend bewährt. Im Vergleich dazu verzeichneten der S&P 500 und der Dow Jones stärkere Verluste von 0,72% bzw. 1%. Bemerkenswert ist, dass die Aktien des Medizingeräteherstellers in den letzten vier Wochen eine bedeutende Steigerung von 12,79% erlebten. Diese Zuwachsrate stellt eine deutliche Überlegenheit gegenüber der allgemeinen Performance des medizinischen Sektors dar, welcher einen marginalen Verlust hinnehmen musste, sowie im Vergleich zum S&P 500 Index, der einen Zuwachs von 2,16% verzeichnete.

Anstehende Quartalsergebnisse im Fokus

Investoren sind besonders gespannt auf die bevorstehende Quartalsbilanz von DexCom, die mit Spannung erwartet wird. Prognosen deuten [...]

Hier weiterlesen