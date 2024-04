An der Börse wurden in den vergangenen Monaten mal wieder sehr viele Erwartungen gekauft und sobald die Fakten auf dem Tisch liegen, nehmen Anleger Gewinne mit. Die deutsche Inflationsrate ist gestern mit 2,2 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang 2021 und damit ganz nah an die Zielmarke der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent gefallen. Die EZB wird spätestens im Juni nicht um eine Zinssenkung herumkommen, denn auch die Zahlen aus der Eurozone, die heute veröffentlicht werden, sollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...