Der Kurs der Aktie von Cancom (WKN: 541910) verbessert sich am Mittwoch leicht und steht aktuell bei 28,10 €. Der Kursrückgang seit Mitte Februar auf 25 € ist wieder vollkommen ausgeglichen. Der Abstand zum Hoch im März 2023 bei 34 € beträgt noch rund -17%. Was ist hier zukünftig zu erwarten? Cancom vorgestellt Die in München ansässige Cancom SE ist ein Anbieter von IT-Infrastruktur. Dabei begleitet sie Unternehmen auf dem Weg in die digitale Zukunft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...