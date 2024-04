Kontron: Internet of Things Pureplay mit Sicherheitspuffer

Das SDAX- und TecDAX-Unternehmen Kontron (AT0000A0E9W5) legte am Donnerstag die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 vor: Der Umsatz wuchs um 15 Prozent auf 1,23 Mrd. Euro, der Konzerngewinn stieg um 36 Prozent auf 75,3 Mio. Euro. Mit einem soliden Auftragsbestand von 1,68 Mrd. Euro startet Kontron ins neue Geschäftsjahr als Internet-of-Things-Pureplay: Während 2022 geprägt war durch den Verkauf des IT-Servicegeschäfts, stand 2023 im Zeichen der Konzentration aufs IoT-Geschäft mit strategischen Akquisitionen zur Stärkung der Technologiebasis. Mit der Übernahme der 59,4-prozentigen Mehrheit an der Katek Group im Jahr 2024 steigt Kontron in Umwelttechnologien ein. Kontron entwickelt Smart-Technologien für die Industrieautomation, Medizintechnik, Transport und Logistik, Energieversorgung, Telekommunikation und Luftfahrtindustrie.



Discount-Strategie mit 8,5 Prozent Puffer (September)



Das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit dem Cap bei 20 Euro (DE000DJ2PJR4) bietet beim Preis von 18,50 Euro eine Renditechance von 1,50 Euro oder 17,3 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 20.9.24 zumindest auf Höhe des Caps schließt. Barausgleich in allen Szenarien.



Discount-Strategie mit 16,7 Prozent Puffer (Dezember)



16,7 Prozent Sicherheit bietet das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000DW8PGS8. Beim Preis von 16,86 Euro sind maximal 1,14 Euro oder 9,1 Prozent p.a. drin, wenn die Aktie am Bewertungstag 20.12.24 zumindest auf oder über dem Cap von 18 Euro handelt. Barausgleich in allen Szenarien.



Einkommensstrategie mit 10,9 Prozent Rendite p.a. (März)



Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DQ0T3E9 zahlt unabhängig der Kursentwicklung einen Kupon von 11,3 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs leicht unter pari beträgt die effektive Rendite 12,3 Prozent p.a., sofern Kontron am 21.3.25 auf oder über dem Basispreis von 20 Euro schließt; andernfalls gibt"s 50 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 20 Euro).



ZertifikateReport-Fazit: Anleger, die davon ausgehen, dass die Integration von Katek und das Abfindungsangebot das Aufwärtspotenzial zunächst begrenzen, aber zugleich keine Gründe für fallende Kurse sehen, positionieren sich mit Sicherheitspuffer im IoT-Player.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kontron-Aktien oder von Anlageprodukten auf Kontron-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.