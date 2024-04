Solana zieht wieder an BNB vorbei - Memecoins pushen die Blockchain nach oben

Solana hat sich im Wochenvergleich als stärkster Performer unter den fünf führenden Kryptowährungen erwiesen. Mit einem Zuwachs von 1,4% in den letzten sieben Tagen gelang es Solana, die Position von BNB knapp zu überholen. Die Marktkapitalisierung von Solana liegt derzeit bei 84,7 Milliarden US-Dollar, während der Kurs sich um die Marke von 190 US-Dollar bewegt.

Die Leistungskennzahlen von Solana zeigen sich ebenfalls positiv. Der Gesamtwert der in Solana gesperrten Vermögenswerte (Total Value Locked, TVL) ist seit Anfang des Jahres 2023 stetig gestiegen und hat mittlerweile einen Wert von 4,815 Milliarden US-Dollar erreicht. Damit übertrifft die aktuelle Marktkapitalisierung den Höchststand des Jahres 2022, der knapp 80 Milliarden US-Dollar betrug.

Total Value Locked von Solana, Quelle: www.defilama.com

Vergleich mit Ethereum: Klarer Sieger

Im aktuellen Aufschwung des Kryptomarktes zeigt Ethereum im Vergleich zu seinen Mitbewerbern eine verhaltene Performance. Während Solana seinen Wert im Verhältnis zu Bitcoin nahezu verdoppeln konnte, verzeichnet Ethereum einen Rückgang von 20% gegenüber Bitcoin. Dies zeigt das überproportionale Wachstum von Solana, das Bitcoin deutlich übertroffen hat, wohingegen Ethereum im Vergleich mit Bitcoin eine negative Entwicklung aufweißt.

Aktive Adressen

Ein besonders eindrücklicher Vergleich ergibt sich bei der Betrachtung der aktiven Adressen. Hier hat Solana im Zuge des Bullruns eine bemerkenswerte Überlegenheit gegenüber Ethereum demonstriert. Während die Anzahl der aktiven Ethereum-Adressen seit Beginn des Jahres 2023 weitgehend unverändert blieb, erlebte Solana seit dem Herbst 2023 eine Verzehnfachung der Adressen auf seiner Blockchain. Dies verdeutlicht den starken Zuwachs an Nutzerinteresse und Engagement innerhalb der Solana-Blockchain, im Gegensatz zur stagnierenden Nutzerbasis von Ethereum.

Vergleich der aktiven Adressen von Solana und Ethereum, Quelle: www.defilama.com

Die Dynamik auf der Solana-Blockchain ist teilweise auf die Einführung einer Vielzahl von Memecoins zurückzuführen, von denen einige eine außergewöhnliche Performance zeigen.

Ein herausragendes Beispiel ist der Memecoin "Cat in a Dogs World" mit dem Ticker $MEW, der innerhalb von nur drei Tagen ein Marktkapital von 830 Millionen US-Dollar erreichte. Solana erlebt derzeit einen wahren Boom an Neuerscheinungen, während Memecoins auf der Ethereum-Blockchain noch immer mit hohen Transaktionsgebühren und langsamer Verarbeitungsgeschwindigkeit zu kämpfen haben. Aktuell finden sich vier Memecoins unter den Top 10 Token auf der Solana-Blockchain.

Ein besonderes Interesse wecken dabei die neuartigen Presales, die für Aufsehen sorgen. Bei diesen Presales werden Token direkt an eine Wallet gesendet, und beim offiziellen Start erhält man die Memecoins als Airdrop. Diese Methode erfordert den Einsatz von neutralen Wallets wie Phantom, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, die bei zentralen Börsen wie Binance, Coinbase oder Bitpanda auftreten können, falls die Token dort noch nicht gelistet sind.

Das Projekt Slothana hat diese Form des Presales kürzlich ins Leben gerufen und konnte auf diese Weise bereits fast 7 Millionen US-Dollar einsammeln. Slothana will den Erfolg ähnlicher Projekte wie Slerf wiederholen und mit seinem Faultier-Memecoin schnell Hunderte Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung erreichen.

Das Slothana-Projekt lockt mit einem vielversprechenden Presale, bei dem Anleger jetzt vor dem offiziellen Launch kaufen können. Zum aktuellen Zeitpunkt wurden bereits 6.918.299 US-Dollar durch den Verkauf von $SLOTH gegen SOL gesammelt.

Interessenten können 1 SOL gegen 10.000 $SLOTH tauschen, indem sie direkt von einem dezentralisierten Wallet an die angegebene Adresse SOL senden. Nach Abschluss des Presales erfolgt der Airdrop der $SLOTH-Token an die Wallets der Teilnehmer.

Slothana verspricht mit diesem innovativen Ansatz, die Teilnehmer auf eine Reise vom entspannten Dasein zu kryptografischen Reichtümern mitzunehmen. Die Gelegenheit ist begrenzt und keiner weiß ganz genau wann der Airdrop erfolgt und der Token auf den Börsen gelistet werden. Eine Umfrage auf der Plattform X zeigt jedoch, dass eine Vielzahl der Follower ein Listing auf den dezentralen und auf zentralen Börsen gleichzeitig bevorzugen würden.

Investoren sollten ihre Wallets im Auge behalten und dem Slothana-Twitter-Account für weitere Ankündigungen folgen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.