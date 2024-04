HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Jungheinrich nach Quartalszahlen von 36 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ende März vorgelegte Zahlenwerk des Gabelstapler-Herstellers zum Schlussviertel 2023 habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auftragseingang und Umsatz bestätigten die Stabilisierung der Nachfrage nach Gabelstaplern in Europa./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2024 / 08:25 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2024 / 08:25 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006219934

