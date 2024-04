Istanbul (ots/PRNewswire) -MEGA METAL STÄRKT EUROPÄISCHEN MARKT MIT DRAHTMESSEMega Metal, einer der wichtigsten Akteure der Kupferdrahtindustrie der Welt, nimmt an der Wire Fair teil, einer der wichtigsten Veranstaltungen der Draht- und Kabelindustrie weltweit. Als Europas größter und stärkster Hersteller von Fein- und Feinstdrähten aus Kupfer beherrscht Mega Metal mehr als 70 Prozent des Marktes und möchte seine starke Marktposition dank der Messen, auf denen das Unternehmen seine innovativen Produkte präsentiert, behaupten.Mega Metal, einer der wichtigsten Akteure auf dem europäischen und türkischen Markt der Kupferdrahtindustrie, wird vom 15. bis 19. April an der Wire Fair in Düsseldorf teilnehmen. Auf der Messe, die zu den wichtigsten Veranstaltungen der Draht- und Kabelindustrie weltweit zählt, werden die Innovationen für die unterschiedlichsten Bedürfnisse von Industrie und Handel vorgestellt. Außerdem werden auf der Messe Konferenzen, Foren und High Potential Days mit ecoMetals organisiert, an denen alle Akteure der Prozesskette von den Rohstoffen bis zu den neuesten Maschinen für die Drahtherstellung und -verarbeitung, neuen Produkten und Innovationen aus der Forschung teilnehmen werden."Wir sind die erste Marke, wenn es um superfeinen leitfähigen Draht in Europa geht".Mega Metal, das mit seinen innovativen Produkten den Kupferdrahtbedarf der Türkei und Europas deckt, wird auf der Messe in Halle 10, Stand A70, vertreten sein. Der Vorstandsvorsitzende von Mega Metal, Cüneyt Ali Turgut, bewertete die Messe und erklärte, dass die Produktion von leitfähigem Kupferdraht mit hohem Mehrwert für Mega Metal Priorität hat, und betonte, dass die technologisch führenden Märkte in diesem Segment Europa und Amerika sind. Turgut erklärte, dass Mega Metal die erste Marke ist, wenn es um superfeinen leitfähigen Draht geht, insbesondere auf dem europäischen Markt, und fügte hinzu: "Wir, Mega Metal, beherrschen mehr als 70 Prozent des Marktes als der größte und stärkste Hersteller von feinem und superfeinem Kupferdraht in Europa. Wir wollen hier unsere starke Marktposition halten und die Messen, an denen wir teilnehmen, dienen diesem Ziel. Wir werden auch weiterhin an internationalen Messen teilnehmen, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten, neue Geschäftsverbindungen zu knüpfen, Netzwerke zu schaffen, unsere Produkte auf internationaler Ebene zu fördern und uns über neue Entwicklungen in unserer Branche zu informieren.""Wir haben Nachhaltigkeit in unserer Agenda"Cüneyt Ali Turgut erklärte, dass der Schwerpunkt der Investitionen im Jahr 2024 auf der Nachhaltigkeit liegt, und fügte hinzu: "Wir haben auf dem Dach unserer Fabrik in Kayseri ein Solarkraftwerk installiert. Wir haben hier eine Stromerzeugungskapazität von 6 MW. Wir haben auch mit der Installation von zwei Solarkraftwerken mit insgesamt 57 MW in Kütahya, Bilecik und Tunceli begonnen. Wenn alle unsere Kraftwerke im ersten Quartal 2025 in Betrieb sind, wollen wir damit beginnen, 85 Prozent des Stromverbrauchs unseres Unternehmens aus erneuerbaren Energien zu decken."Informationen zu Mega MetalMega Metal begann seine Produktionstätigkeit in Kayseri 2005 und beschäftigt derzeit mehr als 700 Mitarbeiter auf einer Freifläche von 75 Tausend Quadratmetern und einer Innenfläche von 45 Tausend Quadratmetern. Mega Metal, ein Unternehmen, das superfeine sauerstofffreie elektrolytische Kupferdrahtprodukte mit hoher Technologie und Qualität herstellt, beherrscht 75 Prozent des europäischen Marktes. Die von Mega Metal hergestellten Drähte werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, von Anlagen für erneuerbare Energien bis zur Automobilindustrie, von Raumfahrzeugen bis zu medizinischen Hightech-Geräten und Robotern. Das Unternehmen exportiert in mehr als 30 Länder der Welt, insbesondere in die Länder der Europäischen Union.Für weitere Informationen:Feveran Iletisim / \u015eafak Tan / 0541 245 41 27 / safak@feveran.com.trFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2375238/Mega_Metal_Kayseri_Fabrika.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2375244/4622107/MegaMetalLogo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mega-metal-auf-der-wire-fair-mit-seinen-innovativsten-produkten-302107031.htmlOriginal-Content von: Mega Metal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100098163/100917796