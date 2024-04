AMSTERDAM (IT-Times) - Die niederländische Beteiligungsgesellscaft Prosus senkt ihre Beteiligung am chinesischen Internetkonzern Tencent und verkauft ein größeres Aktienpaket. Großaktionär bei Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634) ist die in Amsterdam notierte Beteiligungsgesellschaft Prosus N.V....

Den vollständigen Artikel lesen ...