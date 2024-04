Zürich (www.anleihencheck.de) - Während die europäische Konjunktur weiterhin stagniert, kühlt sich die heiß gelaufene US-Wirtschaft langsam aber sicher ab, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich.Allerdings stütze die weiterhin hohe Liquidität, die aus den Überschussreserven der US-Banken (Overnight Reverse Repo Facility) gespeist werde, vorerst noch die Konjunktur und die Aktienmärkte. Mit dieser effektiven Lockerung des monetären Umfelds sei auch die restriktive Geldpolitik beziehungsweise das Quantitative Tightening (QT) der FED kompensiert worden. Diese Konstellation fördere aber auch inflationäre Tendenzen, die sogar noch so lange zunehmen könnten, bis die Überschussreserven vollständig in das Finanzsystem zurückgeflossen seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...