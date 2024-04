In der vergangenen Woche kündigte Nikola an, seine erste HYLA-Tankstelle für Wasserstoff-Lkw in den USA eröffnet zu haben. Darauf sollen im laufenden Jahr noch einige Standorte folgen, welche täglich jeweils rund 40 Lkw betanken können. Aus Anlegersicht scheint Tesla damit ein großer Wurf gelungen zu sein.Anzeige:Lobend zu erwähnen ist in jedem Fall, dass bei Nikola (US6541101050) dieser Tage auf Worte tatsächlich auch Taten folgen, was in der Vergangenheit leider nicht immer der Fall war. Die Bullen schöpften da neue ...

