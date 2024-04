Die Marktteilnehmer sind aufgrund der positiven Nachrichtenlage beim MDax-Unternehmen Delivery Hero wieder bullish gestimmt. Ermutigendes Wachstum in Fernost hat den Aktienkurs gestern mit einem Plus von 5,49 Prozent nach oben befördert.Analyst Marcus Diebel von der Bank JPMorgan äußerte sich in einer am gestrigen Dienstag vorliegenden Studie positiv zu den Geschäftszahlen des südkoreanischen Delivery-Hero-Geschäfts Woowa. Woowa hat den operativen Gewinn 2023 um fast zwei Drittel gesteigert. Asien ...

