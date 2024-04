FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Vestas von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 235 auf 200 dänische Kronen gesenkt. Der erwartet der schwache Auftragseingang im ersten Quartal dürfte Unsicherheit schüren und die Kursentwicklung hemmen, bis der Windturbinen-Hersteller bessere Daten liefere, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht zudem davon aus, dass die Problemthemen "stärker in den Vordergrund rücken und die positiven Aspekte nicht zur Geltung kommen lassen"./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2024 / 08:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2024 / 08:47 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DK0061539921