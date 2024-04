Die DWS-Aktie (WKN: DWS100) hat in den vergangenen sechs Monaten eine beeindruckende Rallye von fast +50% aufs Parkett gezaubert und notiert nur noch knapp unter ihrem Allzeithoch. Am Mittwoch gibt sie zwar leicht auf 40,30 € nach, doch ihr Aufwärtstrend scheint ungebrochen. Zudem lockt eine hohe Sonderdividende. Kann es noch höher gehen oder ist das Potenzial allmählich ausgereizt? DWS vorgestellt Die DWS Group GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...