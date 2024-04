© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



Während Insider von MicroStrategy verkaufen, betont ein Shortseller, dass die Aktie überbewertet sei - eine Investition in Bitcoin sei die bessere Wette für Krypto-Fans.Die MicroStrategy-Aktie ist in diesem Jahr um 150 Prozent gestiegen und ist damit eine der Aktien mit der besten Performance im ersten Quartal. Der Shortseller Kerrisdale Capital argumentiert in einem Bericht, dass MicroStrategy "ein Proxy für Bitcoin ist, der mit einem ungerechtfertigten Aufschlag auf den digitalen Vermögenswert gehandelt wird, der seinen Wert bestimmt." Die gesamten Bitcoin-Bestände von MicroStrategy wurden zu einem Gesamtpreis von etwa 7,53 Milliarden US-Dollar gekauft, bei einem Durchschnittspreis von …