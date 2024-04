DAX 40 Ausblick: EU-Inflation lässt nach - Anleger hoffen auf Zinssenkungen durch Eurozone

Nach Veröffentlichung neuer EU-Inflationsdaten könnte der DAX 40 zur Wochenmitte wieder an Fahrt aufnehmen. Rückläufige Teuerungsraten nähren die Zinssenkungsfantasien für die Eurozone. Auch die Veröffentlichung des US-Jobberichts am kommenden Freitag dürfte weiterhin ihre Schatten vorauswerfen. Kernrate der Teuerung für die Eurozone fällt auf 2,9 Prozent im März Die Kernrate der Teuerung für die EU lag im März ersten Schätzungen zufolge bei 2,9 Prozent und damit niedriger als die Erwartungen (3,0 Prozent) sowie unter dem Vormonatswert (3,1 Prozent), wie Daten der Statistikbehörde Eurostat zeigen. In diesem Zusammenhang hoffen Anleger, dass der geldpolitische Gegenwind schon bald abnehmen könnte. Eine erste Zinssenkung durch den europäischen Währungshüter (EZB) rechnen sich die Märkte für den Juni aus.

Zuvor kommt die EZB am 11. April zusammen, um über die geldpolitische Zukunft zu entscheiden. Ein Zinsschritt gilt an diesem Tag als weniger wahrscheinlich. Die politischen Entscheidungsträger hatten zuletzt wiederholt darauf hingewiesen, dass der Juni-Termin die entscheidende Sitzung für die zukünftige Geldpolitik darstelle.

