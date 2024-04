Eine Sicherheitslücke in Linux hätte zahlreiche Computer angreifbar machen können. Ein freiwilliger Programmierer konnte das noch rechtzeitig verhindern. Linux ist eines der beliebtesten Open-Source-Betriebssysteme. Am vergangenen Osterwochenende hätte es für das System aber einen herben Schlag geben können. Der freiwillige Programmierer Andres Freund hat glücklicherweise entdeckt, dass in Linux eine gravierende Sicherheitslücke schlummert. Sie hätte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...