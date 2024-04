Die Initiative "Drive Electric Campaign" hat von der Ikea Foundation einen Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar erhalten, um Entwicklungs- und Schwellenländern dabei zu helfen, den Hochlauf von Verbrenner-Fahrzeugen zu umgehen - und direkt auf E-Fahrzeuge zu setzen. Die "Drive Electric Campaign" ist eine global agierende Initiative zur Beschleunigung des Elektrofahrzeug-Hochlaufs mit Fokus auf Entwicklungs- und Schwellenländer. Die Spende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...