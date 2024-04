Ballard Power Systems vermeldet seinen bisher größten Auftrag. Er kommt vom polnischen Bushersteller Solaris und umfasst insgesamt 1.000 Brennstoffzellen-Module, die bis Ende 2027 für den Einsatz in Wasserstoff-Bussen in Europa geliefert werden sollen. In dem neuen Liefervertrag werden frühere Bestellungen von Solaris über rund 300 Module sowie etwa 700 neu bestellte Module zusammengefasst - und mit vertraglichen Aftermarkt-Dienstleistungen und Garantien ...

