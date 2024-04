Schon fast dreieinhalb Jahre ist es her, dass CD Projekt Red Cyberpunk 2077 veröffentlichte. Vor dem Release wurde das Videospiel noch als eines der wichtigsten und größten der letzten Jahre gefeiert. Darauf folgte allerdings ein enormes Debakel, welches auch beim Aktienkurs tiefe Spuren hinterließ. Das Rollenspiel wurde in einem teils schon fast unspielbaren Zustand veröffentlicht und aus zahlreichen Bugs haben sich längst Memes entwickelt.Anzeige:Der Aktienkurs ging in der Folge baden, wovon sich die Aktionäre bis heute nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...