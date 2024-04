© Foto: killykoon – stock.adobe.com - killykoon – stock.adobe.com



Können Barrick Gold und Newmont Mining, die weltweit größten Gold-Förderer, von der Rallye im Edelmetall profitieren? Die Charts der Aktien im Quick-Check!Gold und Silber starten mit viel Rückenwind in den April. Beide Edelmetalle konnte sich im ersten Quartal zweistellig steigern und waren vor allem in den vergangenen Wochen trotz steigender Anleiherenditen gefragt. Gründe für den Anstieg sind neben Zentralbankkäufen die Furcht vor dauerhaft erhöhten Inflationsraten sowie politische Unsicherheit. Während Silber am Mittwoch den wichtigen Widerstand bei 26 US-Dollar überwunden hat und nun mit einer Ausbruchsrallye liebäugelt, hat sich Gold einmal mehr auf ein neues Allzeithoch verteuert. …