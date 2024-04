ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor Quartalszahlen aus der Branche von 2950 auf 3200 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Der Hersteller von Duft- und Aromastoffen dürfte im ersten Quartal von Preissteigerungen profitiert haben, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Experte erhöhte die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) leicht. Dies und eine Anpassung der Bewertungen in der Branche begründeten das höhere Kursziel./bek/mid



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / 19:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 19:36 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0010645932

