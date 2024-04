NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Der Rücktritt des derzeitigen Chefs Christian Mumenthaler sei überraschend erfolgt, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Bemühungen bei der Restrukturierung des Rückversicherers hätten im vergangenen Jahr an Schwung gewonnen, wobei die Früchte seines Tuns aber erst in diesem Jahr in voller Pracht erblühen dürften. Bei Anlegern könnte der Rücktritt daher schlecht ankommen. Der unternehmensinterne Nachfolger Andreas Berger sei unterdessen der ideale Kandidat. Beim Turnaround des Bereichs Corporate Solutions sei er überraschend erfolgreich gewesen./mf/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2024 / 03:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2024 / 03:04 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0126881561

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken