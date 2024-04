Die meistgehandelten Produkte: Anhaltende DAX-Rallye: Anleger setzen auf Fortführung oder Sicherheit

Auf der Welle eines beständigen Aufwärtstrends zeigt der DAX® keine Anzeichen einer Schwäche und notierte bei 18.324,50 Punkten. Die gehandelten Knock-Out-Optionsscheine zeigen keine klare Tendenz: Während Calls auf den DAX® das Vertrauen in die Fortsetzung des positiven Trends widerspiegeln, bieten die Puts auf den gleichen Index und auf die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company eine Absicherung gegen mögliche Rückschläge.

Diese gemischten Strategien deuten darauf hin, dass Anleger bereit sind, auf weitere Kursgewinne zu setzen, dabei aber auch auf Marktvolatilitäten vorbereitet sind. Auch die Auswahl an Optionsscheinen zeigt gemischte Strategien der Marktteilnehmer: Mit Puts auf den DAX® scheinen einige Investoren eine eventuelle Kurskorrektur nach dem jüngsten Anstieg zu antizipieren, während Calls auf den gleichen Index das Vertrauen in seine Stärke unterstreichen. Auch der Put auf Nemetschek könnte auf spezifische Bedenken oder eine antizipierte Volatilität im Technologie- und Bausektor widerhindeuten.

Unterdessen reflektieren die Faktor-Optionsscheine ein noch optimistischeres Bild: Long-Positionen auf Touristikgrößen wie TUI, auf den Automobilsektor mit Stellantis und Tesla zeigen, dass Investoren bestimmte Branchen für eine robuste Erholung und ein anhaltendes Wachstum ausgewählt haben.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HC5PB7 2,59 18325,50 Punkte 18567,65 Punkte 59,04 Open End Taiwan Semiconductor Put HD3PH9 1,25 140,24 USD 149,70 USD 9,83 Open End DAX® Call HD2PQE 7,29 18325,50 Punkte 17611,95 Punkte 19,96 Open End DAX® Call HD3S6D 4,10 18325,50 Punkte 17938,88 Punkte 65,75 Open End DAX® Call HD2TP7 3,07 18325,50 Punkte 18044,01 Punkte 59,11 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.04.2024; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD002E 1,89 18325,50 Punkte 16500,00 Punkte 94,13 17.09.2024 Nemetschek Put HD1GYB 1,85 87,38 EUR 100,00 EUR 4,93 18.06.2025 DAX® Call HD3CMV 0,78 18325,50 Punkte 18400,00 Punkte 79,85 09.04.2024 DAX® Put HD3CN1 0,44 18325,50 Punkte 18100,00 Punkte 544,85 09.04.2024 DAX® Put HD3CN8 0,95 18325,50 Punkte 18100,00 Punkte 303,69 16.04.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.04.2024; 09:22 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag TUI Long HC65YP 6,10 7,36 EUR 5,55 EUR 4,00 Open End Tesla Long HD2QPK 5,07 166,62 USD 111,12 USD 3,00 Open End LVMH Long HC3WX4 6,96 824,00 EUR 548,01 EUR 3,00 Open End Stellantis Long HD3873 10,40 25,00 EUR 19,11 EUR 4,00 Open End DAX® Long HC01KF 10,22 18324,50 Punkte 12191,54 Punkte 3,00 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.04.2024; 10:02 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!