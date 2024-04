Intel meldet 7 Milliarden Dollar Verlust für das Chipgeschäft - Aktie rauscht deutlich ins Minus

Werbung







Aktionäre des Chipherstellers erwartet eine weiterhin herausfordernde Zeit. Intel legte am gestrigen Abend seinen neuen Finanzbericht vor, der insbesondere die Probleme in der Auftragsfertigung aufzeigt.



Der US-Chiphersteller weitet den Verlust für die Fertigungseinheit Foundry im Vergleich zum Vorjahr deutlich aus. Intel teilte in einem Schreiben an die Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) mit, dass die Foundry-Sparte im Geschäftsjahr 2023 einen operativen Verlust in Höhe von 7 Milliarden Dollar verzeichnete. Im vorangegangen Jahr waren es noch 5,2 Milliarden Verlust. Die Aktie fiel nachbörslich um über vier Prozent, womit sich die Schwäche des Chipherstellers fortsetzt.



Auf einer Investorenkonferenz informierte CEO Pat Gelsinger, dass 2024 das Jahr mit dem höchsten Betriebsverlust in der Chipfertigung sein wird. Es wird erwartet, dass der Konzern auf operativer Ebene in der Auftragsfertigung erst 2027 wieder schwarze Zahlen schreibt. Für den in der Krise steckenden Halbleiterhersteller stellt die schlechte Ertragslage eine große Hürde dar, da diese langfristig wieder das Geschäft vorantreiben soll, um auch künftig zu seinem Hauptkonkurrenten TSMC in der Chipfertigung aufschließen zu können.









Derivate und Anfänger? - kostenloses Live Webinar um 18:30 Uhr



Wir möchten Sie im kommenden Webinar tiefer in die Welt der Derivate einführen. Dort werfen wir gemeinsam mit Ihnen einen Blick auf die verschiedenen Produktgattungen und die besonderen Merkmale von Hebelprodukten. Auch erklären wir einige Tipps und Tricks, damit Sie teure Fehler bei der Produktwahl vermeiden können.



Diese und weitere Themen behandelt unser Produktexperte Julius Weiß gemeinsam mit Ihnen im kommenden Webinar. Wie gewohnt gehen wir dabei auch auf Ihre Fragen ein. Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 03.04.2024 um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC