Im Video werden alle Aktien des Nasdaq 100 Index kurz vorgestellt: Der NASDAQ 100 Index ist eine der bedeutendsten Kennzahlen für den Technologie- und Wachstumssektor an der Börse. Er umfasst die 100 größten nicht-finanziellen Unternehmen, die an der NASDAQ-Börse gelistet sind. Diese Unternehmen repräsentieren eine breite Palette von Branchen, darunter Technologie, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Telekommunikation. Der Index bietet Anlegern einen Einblick in die Leistung des Technologiesektors und gilt als wichtiger Indikator für die Stimmung an den Aktienmärkten. Die Zusammensetzung des NASDAQ 100 Index unterliegt regelmäßigen Überprüfungen und Anpassungen, um sicherzustellen, dass er die aktuelle Marktsituation widerspiegelt. Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften ...

