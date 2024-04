"Das Auftragsmomentum ist in Ordnung", sagte jüngst Felix Zander, VP und Head of Investor Relations bei Nordex, in einem Investorencall bei mwb research. Nach diversen Auftragsmeldungen kommt von dem Hamburger Windenergie-Anlagenbauer heute die nächste Auftrags-News. Die Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG, kurz UKA, hat laut Nordex insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...