Apple schickt sein erstes großes iPhone in den Ruhestand. Das iPhone 6 Plus erhält den Status "abgekündigt" und bekommt damit keinen Hardware-Support mehr. Anderen Produkten hat der Hersteller den "Vintage"-Stempel aufgedrückt. Aber was bedeutet das eigentlich? Das iPhone 6 Plus ist am Ende seines Lebensweges angekommen: Denn Apple hat das Smartphone als "abgekündigt" deklariert, womit das Modell offiziell weder Reparaturen noch Hardware-Support ...

