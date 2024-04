Das Logistikunternehmen CMA CGM ist nun offiziell der dritte Partner des kürzlich von Renault und der Volvo Group gegründeten Joint Ventures Flexis für neue Elektro-Transporter. CMA CGM bleibt mit einen Anteil von zehn Prozent an Flexis aber der kleinste Teilhaber. Die Renault Group und Volvo Group halten nach dem Einstieg von CMA CGM je 45 Prozent der Anteile und wollen in den kommenden drei Jahren jeweils 300 Millionen Euro in Flexis investieren. ...

