Bei den Anlegern von BYD machte sich in den letzten Wochen häufig Enttäuschung breit. Die jüngsten Quartalszahlen konnten nicht recht überzeugen und die Verkaufszahlen waren im Januar und Februar schwer rückläufig. Im ersten Quartal musste der Konzern nun auch die Krone bei Absätzen von Elektroautos wieder an Tesla abgeben, obschon der US-Konkurrent ebenfalls mit Gegenwind zu kämpfen hat.Anzeige:Absatzzahlen aus dem März lassen allerdings darauf hoffen, dass BYD (CNE100000296) zurück in den Wachstumskurs findet. Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...