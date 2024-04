Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch kaum bewegt. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0783 Dollar gehandelt. Am Morgen stand er etwas tiefer. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0749 Dollar festgesetzt.Die Inflation in der Eurozone hat sich im März erneut abgeschwächt. Die Jahresrate ist auf 2,4 Prozent gefallen und hat sich damit weiter dem Inflationsziel der ...

