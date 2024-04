Ethereum Kurs droht Rutsch auf 3.000 Dollar - US-Geldpolitik im Fokus

Der nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto-Wert Ether (USD) kann sich am Mittwochnachmittag knapp oberhalb der 3.300-Dollar-Marke halten. Neben geldpolitischen Unsicherheiten dürften vor allem Gewinnmitnahmen auf den Kurs gedrückt haben. Anleger sollten in der zweiten Wochenhälfte wichtige Konjunkturdaten auf dem Schirm haben.

Auf Wochensicht büßt der Ethereum Kurs rund 7,50 Prozent seines Wertes ein. Zinssorgen erwischen Anleger auf dem falschen Fuß - Gewinnmitnahmen gehen in die nächste Runde Neu entfachte Zinssorgen haben Anleger in den ersten Tagen des neuen Monats auf dem falschen Fuß erwischt. Gedämpft wurden die Zinssenkungsfantasien durch robuste US-Wirtschaftsdaten. So fiel der ISM-index für den Sektor des verarbeitenden Gewerbes im März mit 50,3 Zählern besser als erwartet aus, welcher damit nicht zuletzt wieder über der Expansionsschwelle von 50 Einheiten liegt. Auch die "JOLTs", welche für die offerierten Arbeitsplätze in den USA stehen, waren besser ausgefallen als gedacht. Solange sich die US-Wirtschaft widerstandsfähiger als erwartet erweist, könnte sich die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) weniger gezwungen sehen, an den berüchtigten Zinsschrauben nach unten zu drehen. Aktuelle Webinare: Index-Trading - Charttechnik, Fundamental-Research und das Sentiment - Mittwoch, 3. April 2024, 18:30 Uhr Die Kunst des Faktor-Optionsscheinhandels: Mit Expertentipps zum Erfolg - Mittwoch, 24 April 2024 18:00 Uhr Jetzt kostenlos anmelden!

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.