Die IPO-Dichte an der Deutschen Börse lässt gerade nach der Douglas-Rückkehr zu wünschen übrig - trotz Rekordständen am deutschen Markt. Woran das liegt, welche Schritte das Frankfurter Parkett interessanter machen könnten, was mit den Aktionären von Fisker bei einem Delisting an der NYSE passiert und ob TUI ein Lichtschimmer am Horizont sein könnte, erfahren Sie in diesem Interview mit Klaus Nieding, DSW.