Allane SE: Dividendenvorschlag des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 20 % des Konzernüberschusses Pullach, 3. April 2024 - Der Vorstand der Allane SE hat heute unter gleichzeitiger Aufhebung der bisher kommunizierten Zielspanne von 30 bis 60 % beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividendenausschüttung in Höhe von rund 20 % des Konzernüberschusses des Geschäftsjahres 2023 vorzuschlagen. Dieser Vorschlag zielt darauf ab, angesichts des erwarteten weiteren Wachstums der Vermögenswerte in den kommenden Jahren, eine solide Eigenkapitalposition zu erhalten. Einen konkreten und abschließenden Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung werden Vorstand und Aufsichtsrat nach Vorliegen des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 fassen.

