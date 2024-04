Die wichtigen Termine am heutigen Handelstag im ÜberblickHeute rücken Geschäftsberichte und Aktionärstreffen von Volvo, Adidas swie Swiss Steel in den Vordergrund. Zinsbeschlüsse der polnischen und rumänischen Zentralbanken stehen an. Europa veröffentlicht PMI-Statistiken und Verbraucherpreisindizes, während die USA neue Daten zu Handelsbilanz und Arbeitsmarkt enthüllen. In China und Hongkong bleiben die Börsen aufgrund eines Feiertags heute ...

