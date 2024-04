Brüssel (www.anleihencheck.de) - Der Rückgang der Inflation im Euroraum schreitet weiter voran, was die Verantwortlichen der Europäischen Zentralbank sehr begrüßen werden, so Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury.Nicht nur die Hauptinflationsrate sei auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren gesunken, sondern auch die Kerninflationsrate auf ein Zweijahrestief von unter 3% gefallen und damit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...