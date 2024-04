Wien (www.fondscheck.de) - Invest in Visions, einer der führenden Portfolioverwalter in den Bereichen Mikrofinanz und Impact Investments, hat sein Investor-Relations-Team mit Maischa Friedrich als Business Development Specialist erweitert, so die Experten von "FONDS professionell".Friedrich bringe Erfahrung in den Bereichen Produkt- und Portfoliomanagement sowie Business Development mit, die sie in den vergangenen Jahren als Werkstudentin bei Invest in Visions habe sammeln können. Seit 2020 habe sie bereits während ihres Bachelorstudiums der Wirtschaftswissenschaften an der Philipps-Universität Marburg bei dem Impact-Investor gearbeitet. Anfang 2024 habe sie erfolgreich ihr Management-Masterstudium an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz absolviert. ...

