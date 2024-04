Die BK Group hat ihre inzwischen fünfte Aufenthalts-Lounge an einem Supercharger-Standort von Tesla in Deutschland eröffnet. Konkret geht es um den an der A96 gelegenen Standort Lindau. Vor der Lounge in der Josephine-Hirner-Straße befinden sich insgesamt 20 V4-Supercharger. Der Standort in Lindau sei laut der BK Group ein wichtiger Knotenpunkt. "Zum einen dient er Urlauberinnen und Urlaubern in der Bodensee-Region zum entspannten Laden, zum anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...