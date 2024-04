© Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpa



Spekulationen über weniger als die angekündigten drei Zinssenkungen in diesem Jahr lassen die Anleiherenditen steigen und sorgen für Abgaben in Technologieaktien. Der Halbleiterwert AMD ist keine Ausnahme.Zum Start in das neue Quartal ist die seit Monaten anhaltende Gesamtmarkrallye ins Stocken geraten. Gegenwind kommt aktuell vor allem von steigenden Anleiherenditen - am Markt wird darüber gerätselt, ob angesichts der hartnäckigen US-Inflation nicht auch die Erwartung von drei Zinssenkungen zu hoch gegriffen ist. Technologie- und Wachstumsaktien gelten als besonders zinssensitiv. Da hier in den vergangenen Monaten die Gewinne gleichzeitig besonders hoch waren, nehmen Anleger Gewinne mit. …