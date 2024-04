© Foto: picture-alliance/ dpa | Fredrik_Von_Erichsen



Der CEO und Gründer von Citadel, Ken Griffin, setzt die US-Regierung unter Druck, ihre Schulden in den Griff zu bekommen.Ken Griffin erklärte bereits in seinem Brief an die Aktionäre zum Jahresende 2023, dass 2024 wahrscheinlich ein schwieriges Wirtschaftsjahr werden wird, aufgrund eines geringeren Wachstums. Experten sind zunehmend besorgt über das Verhältnis zwischen den US-Schulden und dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes. Gegenwärtig liegt dieses Verhältnis bei etwa 99 Prozent. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Congressional Budget Office (CBO) geht jedoch davon aus, dass es bis 2054 auf 166 Prozent ansteigen wird. Dies bereitet den Experten besondere Sorgen, die …