Wenige Stunden bis zum Bitcoin Cash Halving - Explodiert der Kurs?

Zwar gilt das Bitcoin Halving als mit Abstand wichtigstes Ereignis am Kryptomarkt, da es in der Vergangenheit immer eine beeindruckende Kursrallye nach sich gezogen hat, allerdings ist BTC nicht die einzige Kryptowährung, bei der ein Halving die Ausgaberate neuer Coins halbiert und den Kurs steigen lassen kann. Bei Bitcoin Cash (BCH) kommt es auch nach jedem 210.000. Block zu einem solchen Ereignis, was bereits heute wieder der Fall ist.

Bitcoin Cash Halving als Kurstreiber?

Ob und wie sehr sich die Halvings von Altcoins wie BCH auf den Kurs auswirken, lässt sich nur schwer beurteilen, da das Ereignis mit dem Halving von Bitcoin nicht weit auseinander liegt. Die BTC Rallye hat bisher immer den gesamten Markt positiv beeinflusst und auch die meisten Top 100 Coins deutlich steigen lassen, weshalb man nicht unbedingt sagen kann, dass das BCH Halving eine Rallye ausgelöst hat, die es ohne nicht gegeben hätte.

(Bitcoin Cash Halving Countdown - Quelle: Nicehash)

Während die Auswirkungen nach dem Halving noch unklar sind, ist aber klar, dass diejenigen, die sich schon vorher entsprechend positioniert haben, von dem Ereignis profitieren konnten. Immerhin ist Bitcoin Cash (BCH) in der letzten Woche um mehr als 22 % gestiegen, während der Bitcoin-Kurs deutlich nachgegeben hat.

(Bitcoin Cash Kursentwicklung im Vergleich mit Bitcoin - Quelle: Coinmarketcap)

Mit der deutlich niedrigeren Marktkapitalisierung könnte BCH Bitcoin auch nach dem Halving outperformen. Während erwartet wird, dass der Bitcoin-Kurs auf über 100.000 Dollar in diesem Jahr steigt, könnte Bitcoin Cash seinen Wert schon mehr als verdoppeln, um das Hoch von 2021 zu erreichen. Bis zum Allzeithoch könnte der Kurs sogar um mehr als das 5-fache steigen. Noch deutlich höhere Renditen erzielen Anleger derzeit aber bei anderen Altcoins, die nicht an Bitcoin angelehnt sind, wobei derzeit vor allem Meme Coins zu den großen Gewinnern zählen. Bei Slothana ($SLOTH) deutet derzeit alles darauf hin, dass eine Kursexplosion bevorstehen könnte.

Besser als Bitcoin Cash? Slothana könnte um 5.000 % steigen

Mit Slothana ($SLOTH) kommt ein Meme Coin auf den Markt, bei dem Anleger derzeit noch die Möglichkeit haben, im Initial Coin Offering (ICO) einzusteigen, noch bevor der Coin an den Kryptobörsen gelistet wurde. $SLOTH basiert auf Solana und pro SOL erhält man 10.000 $SLOTH-Token beim Launch. Schon eine Woche nach der Ankündigung des Vorverkaufs haben Interessenten SOL im Wert von fast 7 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein, was darauf hindeutet, dass es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte.

($SLOTH kaufen - Quelle: Slothana Website)

Wer von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom SOL an die auf der Website angegebene Wallet schickt, erhält die $SLOTH-Token per Airdrop. Eine Obergrenze, wie viele SLOTH man kaufen kann, gibt es nicht und wenn es gelingen sollte, den Erfolg von SLERF oder BOME zu reproduzieren, würde das für frühe Käufer eine Rendite von tausenden Prozent innerhalb kürzester Zeit bedeuten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.