Ethena mit 48% Plus - was kann der Performance Token?

Ethena verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen Anstieg von 48% und positioniert sich damit als Spitzenreiter unter den Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Mit einem Marktwert von knapp 1,4 Milliarden US-Dollar erreichte der Token sein bisheriges Allzeithoch. Ethena ist ein synthetisches Dollar-Protokoll, das auf der Ethereum-Blockchain basiert.

Es zielt darauf ab, eine Krypto-native Lösung für Geld zu bieten, die unabhängig von der traditionellen Bankeninfrastruktur funktioniert. Zusätzlich soll ein global zugängliches, in Dollar denominiertes Sparinstrument, die sogenannte "Internet-Anleihe", etabliert werden.

Ethena Chart, Quelle: www.coinmarketcap.com

Ethena - das DeFi Tool

Kernstück von Ethena ist der USDe, ein sogenannter synthetischer Dollar, der als stabil und skalierbar innerhalb des DeFi-Sektors konzipiert wurde. Durch den Einsatz von Delta-Hedging gegenüber Ethereum wird die Stabilität des USDe gewährleistet, während gleichzeitig die 'Internet Bond' für Ertragsmöglichkeiten aus dem Staking und den Derivaten eingeführt wird.

Ein wesentliches Ziel von Ethena ist es, ein zensurresistentes Transaktionsmittel sowie ein neuartiges Sparinstrument anzubieten, frei von traditionellen Bankabhängigkeiten. Durch Transparenz auf der Blockchain und die Nutzung von liquiden Staking-Derivaten verbessert Ethena nicht nur die Nützlichkeit und Effizienz digitaler Währungen, sondern trägt auch zur Weiterentwicklung von Ethereum als stabile Währungsressource bei, fördert die breitere Akzeptanz und den Kapitalfluss in das Krypto-Ökosystem.

Ethena APY bei 35,4%, Quelle: www.ethena.fi

Die Funktionsweise von USDe auf Ethena basiert auf einem ausgeklügelten Delta-Hedging-Mechanismus, der durch das Ethereum-Kollateral gestützt wird. Dieser Mechanismus ermöglicht es USDe, seine Stabilität zu bewahren, indem gegenläufige Positionen im Derivatemarkt eingenommen werden, die den Wert des synthetischen Dollars stabil halten, unabhängig von Marktschwankungen. USDe kann von Nutzern durch das Hinterlegen von gestaktem Ethereum (stETH) geprägt und zurückgetauscht werden, wobei der Prozess direkt über Ethena Labs für teilnehmende Parteien abgewickelt wird.

Ein praktisches Anwendungsbeispiel für Investoren könnte folgendermaßen aussehen: Ein Investor entscheidet sich dafür, sein USDe zu staken, nachdem er das Token geprägt hat, und erhält einen jährlichen Prozentzins von 34%. Dieser attraktive Ertrag resultiert aus zwei Quellen: den Belohnungen aus dem gestakten ETH, das die Ethereum-Blockchain sichert, und dem Finanzierungssatz aus dem Shorten von ETH-Futures an Derivatebörsen.

Ethena hat aufgrund seiner Fähigkeit, über 20% Ertrag anzubieten, und der damit verbundenen Risiken Aufmerksamkeit erregt. Kritiker und Investoren diskutieren intensiv darüber, wie Ethena solch hohe Erträge generieren kann und welche zugrunde liegenden Risiken bestehen. Diese Diskussionen sind ein Zeichen für eine gesunde Skepsis im aktuellen Kryptozyklus, im Gegensatz zu früheren Phasen, in denen kritische Fragen oft übersehen wurden.

Derzeit gute Erträge am Markt

