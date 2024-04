DJ BIZ: Zentralbanken und Banken testen Tokenisierung

Von Hans Bentzien

BASEL (Dow Jones)--Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und sieben Zentralbanken wollen gemeinsam mit dem Privatsektor untersuchen, wie die Tokenisierung das Funktionieren des Geldsystems verbessern kann. Das Projekt Agora (griechisch für "Marktplatz") bringt nach Angaben der BIZ sieben Zentralbanken zusammen: Die Banque de France als Vertreterin des Eurosystems, die Bank of Japan, die Bank of Korea, die Bank of Mexico, die Schweizerische Nationalbank, die Bank of England und die Federal Reserve Bank of New York. Sie wollen mit einer großen Gruppe privater Finanzunternehmen kooperieren, die vom Institute of International Finance (IIF) zusammengestellt wurde.

Das Projekt stützt sich auf das von der BIZ vorgeschlagene Unified-Ledger-Konzept und wird untersuchen, wie Token-basierte Geschäftsbankeinlagen und tokenisiertes Zentralbankgeld nahtlos in eine öffentlich-privat programmierbare Kernfinanzplattform integriert werden können. Das könnte das Funktionieren des Geldsystems verbessern und neue Lösungen unter Verwendung von Smart Contracts und Programmierbarkeit bieten.

