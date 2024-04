Volkswagen hat in den ersten Monaten des Jahres in den USA einen beeindruckenden Verkaufsanstieg von 21 Prozent erlebt, was vor allem auf die Beliebtheit der Modelle Atlas und Jetta zurückzuführen ist. Währenddessen steht Audi, eine Premium-Tochter von VW, vor Herausforderungen durch einen Verkaufsrückgang und eine älter werdende Modellreihe, sieht aber Hoffnung im Q6 e-tron und anderen Elektromodellen. Die allgemeine Marktlage, gekennzeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...